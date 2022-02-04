Алексей Люндовский, представитель форварда СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбика, рассказал о будущем своего клиента и заинтересованности в нем.

"Честно говоря, я не сторонник пиар-кампаний и трансферных саг. Как известно, хороший трансфер любит тишину, а когда много шума, это не всегда хорошо. Не считаю нужным комментировать разные слухи, которыми наполняется мир.

Агент Довбика подтвердил, что Торино действительно интересуется форвардом сборной Украины

Отмечу только, что интерес к Артему действительно очень велик. В частности, информация о Торино, которая в начале года появилась в итальянских СМИ, имеет под собой основание. Но повторюсь, что Артем пока остается в СК Днепр-1.

Мы с ним рассматриваем только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритеты – Италия и Англия", – цитирует Люндовского FootBoom .

В текущем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт со "спортклубовцами" рассчитан до 2024-го.

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