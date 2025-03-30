Форвард Ромы Артем Довбик не смог доиграть до конца матч 30-го тура против Лечче (1:0) в чемпионате Италии.

Украинец забил победный гол в ворота Лечче, но на 84 минуте ему пришлось покинуть поле из-за повреждения.

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Как сообщает romapress, у Довбика возникла проблема с икрой. Ожидается, что его состояние оценят перед игрой с Ювентусом, которая запланирована на воскресенье, 6 апреля. К слову, из-за различных проблем Артем находился в лазарете 26 дней с момента перехода в Рому.

Напомним, что римский клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице Серии А с 52 баллами. Ювентус опережает "волков" на три пункта.

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