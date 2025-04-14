Накануне в 201-м по счету Derby della Capitale так и не удалось определить победителя – на Олимпийском стадионе Рома сумела спастись с Лацио (1:1). Аргентинскому хавбеку Матиасу Суле удался просто сумасшедшей красоты удар из-за пределов штрафной площади. До этого эпизода во втором тайме "волки" могли пропустить несколько голов, если бы не сумасшедшие сейвы Свилара. Сербский кипер семь раз спасал "джалоросси" и заслуженно получил награду лучшего игрока матча.

Выступление Довбика в видеообзоре матча Лацио – Рома – 1:1

Вторая подряд ничья отдалила Рому от четвертой строчки, которая гарантирует место в Лиге чемпионов. Отставание от Ювентуса составляет уже 5 очков, а столичная команда осела на седьмой позиции, за пределами еврокубковой зоны.

Артем Довбик в римском дерби откровенно остался в тени: в течение 84-х минут ни одного удара по воротам, а запомнился разве что эпизодом, который мог спровоцировать пенальти. На 31-й минуте Кастельянос завалил украинца в штрафной, но этот эпизод даже не удостоился просмотра VAR. Этот матч подтвердил тенденцию, что украинский нападающий в поединках против соперников из топ-6 не делает разницы. Как в принципе и другие игроки "джалоросси" – среди именитых соперников удалось одолеть лишь Лацио в первом круге.

Несмотря на это, в итальянских медиа продолжают подчеркивать, что Артем забивает за Рому большое количество решающих голов (11), которые в этом сезоне уже принесли столичному клубу 25 очков. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Рома спаслась против Лацио: Довбик провалился, интуиция не подвела Раньери в его прощальном Римском дерби