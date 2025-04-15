Украинский нападающий не смог забить в ворота самого яростного соперника "волков" в Серии А. После игры вокруг фигуры Артема Довбика разгорелись дебаты между фанатами Ромы, а некоторые из них даже требует у руководства клуба заменить украинца.

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"Остается осознание того, что Артем Довбик до сих пор не может повлиять на важные игры. Да, это правда, что все они важны, но некоторые важнее. Вызов с Лацио был лишь одним из таких матчей.

Ощущение такое, что с таким размером и телосложением Артем мог бы бороться за большее количество мячей, прессинговать и навязывать свою силу, которая иногда кажется безудержной. Во время матча, если он не забивает, создается впечатление, что Довбик не способствует усилиям команды. Многие болельщики отмечают, что Шомуродов, когда он играет на позиции центрального нападающего, как минимум прессингует, помогая команде двигаться вперед", – отмечает Corriere dello sport.

С другой стороны, итальянское издание добавляет, что некоторые болельщики Ромы считают, что "Довбику нужно дать больше времени, чтобы адаптироваться к итальянской Серии А. В Испании, где украинец стал лучшим бомбардиром, играют в другой футбол, поэтому мы все равно должны верить в Артема. Многие утверждают, что в некоторых матчах украинцу не создают условия для того, чтобы он продемонстрировал свои лучшие качества.

Будущее Довбика сейчас тяжело предсказать. Инвестиции клуба в его трансфер из Ла Лиги были огромными, и перепродать игрока, не понеся при этом убытков, было бы нелегким делом. Тогда возникает достаточно важный вопрос, который нужно оценить: следующий тренер. Мы также должны понять, удастся ли ему наконец решить раз и навсегда физические проблемы, которые тормозили его в этом сезоне. Словом, все возможно".

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