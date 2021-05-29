"Мы играли в лесенку с Ледневым, и Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя там руки не до конца выпрямлял. Шевченко показал несколько раз, как надо. Вот и все.

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Когда он выходит играть с нами в квадрат? Все при нем. Техника, все есть. В принципе, думаю, он может даже выйти и сыграть тайм.

Шевченко постоянно подсказывает на тренировках, куда лучше открываться, в какой момент лучше это сделать, чтобы я не приходил в зону преждевременно. Подсказывает, как нужно располагаться рядом с защитником в ожидании передачи, потому что было часто, что я приходил в зону и просто ждал пас", – сказал Довбик в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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