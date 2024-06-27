"Очень обидно, что все решила наша первая неудачная игра. Последние две игры показали, что это была случайность. К сожалению, такое случается в футболе. Иногда просто не везет. Команда хорошо боролась на поле, были моменты. Но ведь даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду.

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Конечно, обидно вылетать. Эти незабитые моменты останутся в голове, и я долго их буду помнить. Это такой турнир, где либо идет игра, либо, к сожалению, не идет. У меня в этот раз не пошло. Но я ни в коем случае не опускаю руки. Я работаю. Есть время немного отдохнуть и готовиться к новому сезону.

Что нужно изменить команде? Трудно сказать сразу. Мы видим, что сегодня играли против топовой сборной Бельгии. Возможно, нам нужно больше матчей с такими командами, как Германия, Англия, Франция, чтобы уверенность приходила с самого начала. Я оцениваю этот Евро негативно, конечно, потому что команда не вышла из группы", – цитирует Довбика Tribuna.com.

Напомним, сборная Украины завершила свое выступление на Евро-2024 на четвертом месте в группе после поражения от Румынии (0:3), победы над Словакией (2:1) и ничьей с Бельгией (0:0).

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