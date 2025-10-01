Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини рассказал, чего ожидает от своих нападающих Артема Довбика и Эвана Фергюсона.

"Фергюсон – молодой игрок, 2004 года рождения, который очень хорошо выступал два года назад. В прошлом сезоне он испытывал трудности из-за травм и январского трансфера. Он мало играл, и цель с ним – восстановить надежды, которые были, когда он так хорошо начинал как молодой игрок.

Он прилагает все усилия, и они с Довбиком чередуются. Их рост важен, особенно с точки зрения физической готовности", – резюмировал Гасперини в комментарии TMW.

Напомним, Фергюсон начинал сезон основным форвардом Ромы, однако отметился лишь одним ассистом в 5 матчах. В последнее время инициативу перехватил Довбик, дважды подряд выходя в старте. Украинец забил гол в ворота Вероны. Завтра (2 октября) Рома будет принимать Лилль в рамках 2-го тура Лиги Европы.

