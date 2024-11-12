Нападающий Ромы Артем Довбик до сих пор пребывает не в лучшем физическом состоянии.

Украинец получил удар по ноге в матче с Болоньей и испытывал дискомфорт. Перед тем, как отпустить Довбика в сборную Украины, врачи Ромы сделали игроку необходимую МРТ.

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По информации Il Corriere dello Sport, обследование не выявило ничего критического. При этом издание утверждает, что Рома продолжает держать ситуацию под контролем и совместно с врачами сборной будет решать, стоит ли Артему оставаться в тренировочном лагере национальной команды.

К слову, в нынешнем сезоне Довбик уже успел сыграть за Рому 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Следует заметить, что Артем уже пропускал матчи сборной Украины в сентябре, а в октябре играл, хотя не был готов на 100%.

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