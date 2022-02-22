24-летний нападающий получил травму во время занятий в тренажерном зале, информирует официальный сайт "спортклубовцев" . Медицинское обследование показало, что срок его восстановления составит 5-6 недель.

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Это неприятные новости не только для Игора Йовичевича, но и Александра Петракова. Повреждение делает невозможным его участие в полуфинальном поединке квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии. Матч запланирован на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

Отметим, в текущем сезоне Довбик на клубном уровне провел 18 матчей, в которых отличился 14-ю голами и 5-ю ассистами.