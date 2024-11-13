Довбик одним из последних прибыл в расположение национальной команды. Перед вылетом в Турцию его обследовали врачи Ромы из-за дискомфорта в колене и возможного повреждения из-за удара по ноге в матче с Болоньей. Ничего критического не обнаружили.

Довбик прибыл в расположение сборной Украины несмотря на угрозу пропустить решающие матчи Лиги наций

Вчера команда Сергея Реброва провела первую тренировку (теоретическую и практическую). Артем Довбик не работал вместе с общей группой, сообщает ForzaRoma. Если верить итальянскому изданию, то сегодня врачи сборной обследуют форварда и вместе с римскими коллегами примут решение, оставлять Довбика или отпустить обратно в Италию.

К слову, национальная команда будет работать в Белеке до 15 ноября, когда отправится в Грузию, матч которой запланирован на 16 ноября. Сейчас сборная Украины находится на последнем месте своего квартета, имея четыре очка, лидирует Чехия с семью пунктами в активе, у Сакартвело и Албании – по шесть.

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