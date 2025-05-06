Недавно в СМИ появилась информация о том, что Реал Сосьедад и Жирона заинтересованы вернуть Довбыка в Испании. Еще раньше интерес к украинцу приписывали турецкому Бешикташу. Сам Артем уже успел опровергнуть эти слухи.

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"Информация о моем возможном переходе в Жирону, Реал Сосьедад или Бешикташ – неправдива. Сейчас я сосредоточен исключительно на завершении текущего сезона. А дальше – время покажет", – поделился Довбик в комментарии Legioners UA.

Напомним, в текущем сезоне Артём провел за Рому 44 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и 4 результативные передачи.

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