Центральный нападающий Ромы Артем Довбик до сих пор восстанавливается от травмы.

Довбик пропустил три товарищеских матча Ромы во время предсезонной подготовки. Украинский форвард вынужден пройти детальное медицинское обследование из-за проблем с коленом и сухожилиями, сообщает Il Romanista.

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В последнее время Артем тренировался по индивидуальной программе. Игрок может полностью восстановиться от повреждения к матчу против Канн, который состоится в четверг. В то же время Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы, полученной в прошлом сезоне. Томаззо Бальданци пропустил спарринг против Кайзерслаутерна из-за растяжения мышц, однако сейчас состояние игрока не вызывает беспокойства.

Кроме Довбика, до сих пор не восстановился Салах-Эддин, который выбыл из-за растяжения голеностопного сустава. В лазарете римлян также находятся Сангаре и Пеллегрини, который получил тяжелую травму сухожилия в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Артемом Довбиком интересуются клубы АПЛ и Серии А, а Рома готова отпустить своего футболиста за 40 миллионов евро.

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