Довбик пройдет детальное обследование – известно, когда украинец может вернуться на поле
Центральный нападающий Ромы Артем Довбик до сих пор восстанавливается от травмы.
Довбик пропустил три товарищеских матча Ромы во время предсезонной подготовки. Украинский форвард вынужден пройти детальное медицинское обследование из-за проблем с коленом и сухожилиями, сообщает Il Romanista.
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В последнее время Артем тренировался по индивидуальной программе. Игрок может полностью восстановиться от повреждения к матчу против Канн, который состоится в четверг. В то же время Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы, полученной в прошлом сезоне. Томаззо Бальданци пропустил спарринг против Кайзерслаутерна из-за растяжения мышц, однако сейчас состояние игрока не вызывает беспокойства.
Кроме Довбика, до сих пор не восстановился Салах-Эддин, который выбыл из-за растяжения голеностопного сустава. В лазарете римлян также находятся Сангаре и Пеллегрини, который получил тяжелую травму сухожилия в конце прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что Артемом Довбиком интересуются клубы АПЛ и Серии А, а Рома готова отпустить своего футболиста за 40 миллионов евро.
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