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Довбик завершит сезон в Сеннерюске

17:22 18 Читати українською
Довбик завершит сезон в Сеннерюске
Артем Довбик / фото ФК Сеннерюск

Нападающий Сеннерюска Артем Довбик, права на которого принадлежат Митьюланду, вернется в свой клуб лишь в конце июля.

Артем Довбик завершит сезон в составе Сеннерюска, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что предыдущее арендное соглашение украинца должно было завершиться в конце июня, однако из-за пандемии коронавируса чемпионат Дании финиширует только в конце июля.

К слову, Довбик провел за Сеннерюск 28 поединков в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и 3 ассиста.

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Мир Митьюлланд Митьюлланд Сённерьюск Сённерьюск Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом
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