Форвард сборной Украины Артём Довбик забил два мяча на тренировке Ромы в четверг.

Рома продолжает готовиться к воскресному матчу с Ювентусом, по итогам которого может обойти "Старую синьору" в турнирной таблице Серии А. Как информирует Voce Giallorossa, главный тренер команды Клаудио Раньери готовил своих подопечных при помощи рондо, уделив особое внимание фазе контратак. Тренер просил своих игроков немедленно отреагировать на потерю мяча, крикнув: "Реагируйте немедленно! После потери мяча сразу же отвоевывайте его обратно!"

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Затем "джаллоросси" провели двусторонку, в которой победу одержала команда Артёма Довбика. Сам украинец отличился дублем. В одной команде с ним играли Кристанте, Пеллегрини, Хуммельс, Шомуродов и Анхелиньо.

Матч Рома – Ювентус состоится в воскресенье, 6 апреля. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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