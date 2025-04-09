Форвард Ромы Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Голосование проходило на платформе EA Sports, которая уже подготовила для нашего земляка специальную карточку в игре FIFA (FutScoreBoard).

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Конкурентами 26-летнего украинца в борьбе за награду стали Николо Фаджиоли из Фиорентины, Лукас Да Кунья из Комо, Умар Соле из Удинезе, Риккардо Орсолини из Болоньи и победитель Евро-2020 Николо Барелла, выступающий за Интер.

Напомним, в марте Довбик провел за Рому четыре матча и стал настоящим героем для "волков", забив три решающих мяча, которые принесли команде девять очков: против Комо (2:1), Кальяри (1:0) и Лечче (1:0).

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