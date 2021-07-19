"Благодарен моим тренерам и агентам, что находился там. Считаю, мне помогало, что я играл со взрослыми, начал забивать во Второй лиге.

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Просмотры в Харькове и Киеве – это очень разные случаи были. В Харьков меня звали, когда я во Второй лиге не слишком и играл. Очень хороший тренер в дубле Металлиста был – Андрей Анищенко. Я прибыл 16-летним, а в составе ребята, которым по 20-21. Слушал все с открытым ртом, образно говоря.

А когда приходилось еще и попасть на занятия, где были Девич, Марлос, Клейтон Шавьер, Соса, Гомес... Это было нечто! Что они творили... Очень жаль, что повреждение не позволило мне перейти туда. Кто знает, как бы все сложилось", – цитирует Довбика FanDay.

Заметим, Артем делал первые шаги в профессиональном футболе в Черкассах, после чего пробовал свои силы в Днепре, молдавской Заре, норвежских Сеннерюске и Митьюлланде. В начале прошлого сезона форвард перешел в СК Днепр-1 и даже поехал на Евро-2020 со сборной Украины.

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