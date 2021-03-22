Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик признался, что сделает все возможное, чтобы как можно лучше проявить себя в рядах сборной и наконец дебютировать.

"Это приятную новость мне сообщил администратор сборной, уточнив, где я должен быть в Киеве в понедельник утром. Конечно, это стало для меня большой неожиданностью. Я мечтал выступать за главную команду страны.

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Думал, что Андрей Николаевич Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в чемпионате 10-12 голов. Однако, по стечению обстоятельств, это произошло раньше, чем я планировал. Теперь нужно постараться с третьей попытки таки дебютировать в сборной. Ведь до этого я уже дважды находился в расположении сборной, но сыграть по ряду причин так и не удалось.

Впереди отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года, кому доверять место на поле – прерогатива тренерского штаба. Думаю, что с адаптацией у меня проблем не будет, ведь со многими игроками наши пути пересекались в молодежке и во время двух предыдущих сборов в главной команде страны. Поэтому с нетерпением жду поездки в столицу", – цитирует Довбика Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 2022 года гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи: 28-го – против Финляндии и 31-го – против Казахстана.

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