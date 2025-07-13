Новоиспеченный коуч "волков" Джан Пьеро Гасперини в паре с Клаудио Раньери приступает к созданию новой команды.

Рома начала подготовку к сезону 2025/26 под руководством Джан Пьеро Гасперини, сообщает Il Romanista.

Гасперини вынес вердикт Довбыку – украинец сменит игровой номер в Роме

Команда вместе с тренерским штабом пройдет усиленный медосмотр, а впоследствии продолжит тренировочный процесс на своей базе. 67-летний специалист вызвал на сборы 29 игроков. Среди них:

– вратари – Пьерлуиджи Голлини, Миле Свилар, Пьетро Бур, Джорджио де Марци и Радослав Железны;

– защитники – Анхелиньо, Зеки Челик, Марио Эрмосо, Мараш Кумбулла, Джанлука Манчини, Маттиа Маннини, Эван Н'Дика, Филиппо Реале, Девайн Ренш, Анасс Салах-Эддин, Буба Сангаре и Сауд Абдулхамид;

– полузащитники – Томмазо Бальданци, Луиджи Черубини, Брайан Кристанте, Эбрима Дарбо, Ману Коне, Лоренцо Пеллегрини, Никколо Пизилли и Алессандро Романо;

– нападающие – Артем Довбик, Пауло Дибала, Стефан Эль-Шаарави и Матиас Суле.

Команда будет работать на базе в течение 12 дней, после чего вылетит на свой первый спарринг против Кайзерслаутерна (26 июля). Также у команды запланированы товарищеские матчи с Лансом (1 августа), Астон Виллой (6 августа) и Ливерпулем (9 августа).

Довбик поражает нового тренера Ромы не физической формой – на Артема набросился "соратник" Берлускони