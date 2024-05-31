Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает готовиться к чемпионату Европы-2024, который стартует уже 14 июня.

Сборная Украины провела утреннюю тренировку на поле любительского Эльтерсдорфа из Эрлангена, сообщает официальный сайт УАФ. Перед началом занятия команда поздравила Георгия Бущана и Виталия Миколенко с днем рождения – обоим достались дружеские пинки от партнеров.

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Команда выполнила силовые упражнения, совмещенные с работой с мячом, а также отработала технику и тактику. После обеда к команде прибыл Пичичи – Артем Довбик. Таким образом, единственным игроком, который еще не прибыл в расположение сборной Украины, остался Андрей Лунин, которого ожидает финал Лиги чемпионов с Реалом.

Бущан получил символическую футболку от Сергея Реброва с 30-м номером – голкиперу исполнилось 30 лет. А Довбик так же как Миколенко и Бущан получил пинки в коридоре из партнеров по команде. Вечернюю тренировку сборная Украины провела на базе клуба Гройтер Фюрт, работая над контролем мяча и пасов с завершением. После этого некоторые игроки еще доработали в тренажерном зале.

Добавим, что Украина перед началом Евро-2024 проведет три контрольные встречи – с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). На чемпионате Европы команда Реброва попала в группу с Бельгией, Румынией и Словакией.

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