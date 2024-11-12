Итальянская пресса утром сообщила, что форвард может и не сыграть за сборную в ноябре. Все якобы должны решить врачи, а Рома будет участвовать в принятии решения.

Довбик прошел медосмотр перед поездкой в сборную Украины – Рома хочет решать, сыграет ли он в Лиге наций

Несмотря на это, Довбик уже приехал в сборную, о чем сообщила пресс-служба УАФ. Следует заметить, что Артем уже пропускал матчи сборной Украины в сентябре, а в октябре играл, хотя не был готов на 100%.

К слову, национальная команда будет работать в Белеке до 15 ноября, когда полетит в Грузию, матч которой запланирован на 16 ноября. Сейчас сборная Украины находится на последнем месте своего квартета, имея четыре очка, лидирует Чехия с семью пунктами в активе, у Сакартвело и Албании – по шесть.