13 июля игроки Ромы вернулись в тренировочный лагерь, чтобы начать подготовку к сезону 2024/25. Об этом сообщает Roma News.

Рома нацелилась сразу на двух игроков из экс-команды Де Дзерби – один из них станет конкурентом Довбика

Среди игроков "волков" был и Артем Довбик. Украинец вечером после тренировки стал одним из нескольких игроков Ромы, остановившихся у толпы болельщиков – они несмотря на дождь стояли неподалеку от базы команды, умоляя о фото. Довбик, конечно же, не отказал тифози после таких стараний.

Заметим, что следующий сезон станет решающим для Артема в стане "джаллоросси". Украинец даже раньше после отпуска вернулся к индивидуальным тренировкам, чтобы улучшить свою форму и поразить игрой нового наставника Ромы Джана Пьеро Гасперини.

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