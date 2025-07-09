Украинский форвард "волков" вернулся в Рим раньше, чем было запланировано. Нападающий активно работает, чтобы впечатлить главного тренера Ромы Джана Пьеро Гасперини, сообщает Romanews.

Довбик получит нового конкурента уже в ближайшее время – есть три претендента, клубы требуют грандиозные суммы

Журналисты информируют, что 28-летний украинец начал индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии.

Довбик провел тренировочные сессии в минувшие выходные, активно готовясь к новому сезону, чтобы заслужить место в основном составе Ромы под руководством нового алленаторе.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Артем забил в футболке римлян 17 голов и отдал 4 ассиста в 48 матчах.

Довбык и еще двое украинцев могут оказаться в Милане – Ярмолюка сватают в партнеры к Кевину Де Брюйне