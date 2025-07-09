Довбик прервал отпуск, чтобы пораньше вернуться в Рому и произвести впечатление на Гасперини
Нападающий Ромы Артем Довбик хочет заслужить доверие нового наставника команды Джана Пьеро Гасперини.
Украинский форвард "волков" вернулся в Рим раньше, чем было запланировано. Нападающий активно работает, чтобы впечатлить главного тренера Ромы Джана Пьеро Гасперини, сообщает Romanews.
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Журналисты информируют, что 28-летний украинец начал индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии.
Довбик провел тренировочные сессии в минувшие выходные, активно готовясь к новому сезону, чтобы заслужить место в основном составе Ромы под руководством нового алленаторе.
Напомним, что в сезоне 2024/25 Артем забил в футболке римлян 17 голов и отдал 4 ассиста в 48 матчах.
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