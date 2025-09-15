Из лагеря Ромы поступили не самые обнадеживающие новости о состоянии Дибалы, которого из-за травмы пришлось заменить в перерыве матча с Торино (0:1). Обследования, пройденные сегодня аргентинцем, выявили легкое повреждение левого бедра, информирует Giallorossi.net.

"Я не планировал его выпускать": Гасперини объяснил, почему Довбик не сыграл за Рому против Торино

Эта травма заставит нападающего пропустить дерби с Лацио и последующие матчи как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Ожидается, что ему понадобится 2-3 недели на восстановление.

В матче с Торино Дибала вышел в стартовом составе в качестве "фальшивой девятки". Во втором тайме вместо него на поле появился Эван Фергюсон.

Матч Лацио – Рома состоится 21 сентября.

Рома сенсационно потерпела первое поражение при Гасперини – Довбык получил унизительный приговор от тренера