Довбик приезжал на базу Торино в апреле 2022 года и посещал матч Серии А против Милана, сообщает TMW.

Довбик мог покинуть СК Днепр-1 за 15 миллионов

Украинец и сейчас остается одной из целей "быков", но главным фаворитом на усиление атаки является М'бала Нзола из Специи. По информации Tuttosport, в июле этого года туринцы могут попытаться вернуться к попыткам подписать Довбика, но переговоры по Нзола проходят более интенсивно.

Заметим, что Довбик провел 25 поединков за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 5 результативными передачами. Нзола сыграл 24 игры за Специю, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

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