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"Футбол 24" продолжает обсуждать трансферные слухи об украинцах в чемпионате Италии. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Несмотря на многочисленные слухи об интересе Милана к Александру Зинченко, кажется, украинский футболист вряд ли окажется на Сан-Сиро. "Россонери" уже попрощались с Тео Эрнандесом, который перешел в Аль-Хиляль Симоне Инзаги.
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В связи с этим в Милане открывается вакантная позиция левого защитника, однако тренерский штаб во главе с Массимилиано Аллегри планирует закрыть ее не через приобретение Зинченко, а сделает ставку на молодого перспективного исполнителя. Подробнее об этом и многом другом – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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