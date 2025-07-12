Несмотря на многочисленные слухи об интересе Милана к Александру Зинченко, кажется, украинский футболист вряд ли окажется на Сан-Сиро. "Россонери" уже попрощались с Тео Эрнандесом, который перешел в Аль-Хиляль Симоне Инзаги.

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В связи с этим в Милане открывается вакантная позиция левого защитника, однако тренерский штаб во главе с Массимилиано Аллегри планирует закрыть ее не через приобретение Зинченко, а сделает ставку на молодого перспективного исполнителя. Подробнее об этом и многом другом – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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