Артем Довбик попал в номинацию на звание лучшего игрока Серии А в марте.

Серия А объявила номинантов на награду лучшего игрока марта в итальянском чемпионате. Среди номинантов присутствует также украинский форвард Ромы Артем Довбык. Об этом Серия А сообщила в своем официальном канале в X.

"Либо я, либо Довбик": Рома отказалась от кандидатуры звездного тренера, который хотел устроить революцию в составе

Конкурентами 26-летнего украинца в борьбе за награду стали Николо Фаджиоли из Фиорентины, Лукас Да Кунья из Комо, Умар Соле из Удинезе, Риккардо Орсолини из Болоньи и чемпион Европы 2020 года Никола Барелла, выступающий за Интер.

Напомним, что в текущем сезоне Довбык сыграл в составе Ромы 39 матчей во всех турнирах. На его счету 16 голов и 4 ассиста.

Only one can take the crown - who is your pick?

Vote now for your March Player of the Month!#FC25 @easportsfc @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 3, 2025

Довбык голом принес Роме 7-ю победу подряд, дожав Лечче – VAR украл у украинца ассист, "волки" в зоне еврокубков