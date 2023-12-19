Дубль Артема Довбика в матче против Алавеса помог украинцу попасть в сборную тура.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик феерически провел матч 17-го тура испанской Ла Лиги, оформив дубль в ворота Алавеса в победном матче (3:0), что позволило команде вернуться на вершину турнирной таблицы.

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Статистический портал SofaScore высоко оценил действия украинского бомбардира, включив Довбика в сборную тура с отметкой 8,4.

Среди "партнеров" Артема стоит отметить Луку Модрича (9,1), Фрэнки Де Йонга (8,0) и одноклубника Эрика Гарсию (7,6). Интересно, что только звездный хорват получил от портала больше баллов, чем Довбик.

Напомним, в активе украинского форварда десять голов и шесть ассистов в 17 играх за Жирону во всех турнирах.

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