Украинский форвард испанской Жироны Артем Довбик попал в команду 8-й игровой недели от игры EA Sports FC 24.

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Наш земляк получил рейтинг 83. Напомним, 26-летний нападающий в матче 12-го тура Ла Лиги против Осасуны (4:2) забил гол и отдал 2 ассиста. Новая команда недели уже доступна в режиме Ultimate Team.

К слову, после 12-ти туров Жирона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая Реал на 2 очка.

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