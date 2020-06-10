Довбик помог Сеннерюску пробиться в финал Кубка Дании

Сеннерюск обыграл Хорсенс в рамках полуфинала Кубка Дании. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Дании, 1/2 финала

Сеннерюск – Хорсенс – 2:1

Голы: Ескесен, 62, Якобсен, 89 – Окосун, 53

Отчетный поединок интересен тем, что на нем разрешили присутствовать зрителям. Всего можно было пустить на трибуны 300 человек. Сеннерюск на правах хозяев получил 270 билетов, которые разыграл между своими фанами и спонсорами. Хорсенс получил возможность привезти на игру лишь 30 своих сторонников.

Довбик завершит сезон в Сеннерюске

В стартовом составе хозяев на поле появился украинец Артем Довбик. Однако форварду не удалось отличиться результативными действиями – на 72-й минуте он уступил место Андерсу Якобсену, которому суждено было стать героем поединка.

Гости открыли счет в начале второго тайма благодаря голу Окосуна, но не прошло и десяти минут, как Сеннерюск восстановил равновесие – отличился Ескесен. Уже перед самым финальным свистком упомянутый выше Якобсен вырвал для хозяев победу, а заодно и путевку в финал. В решающем поединке за Кубок Дании Сеннерюск сыграет с победителем пары Ольборг – Орхус.

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