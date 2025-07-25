Рома вскоре официально оформит переход 21-летнего защитника Уэсли. Римляне и Фламенго уже на стадии подписания соглашения.

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Как сообщает Фабрицио Романо, как только Фламенго подпишет контракт с заменой Уэсли, бразильца сразу отпустят в Рим. Рома заплатит за защитника 25 миллионов евро, а еще 5 млн предусмотрено как бонусы.

Уэсли – воспитанник Фламенго. Всего он сыграл за клуб в 136 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть ассистов. В марте 2025 года он дебютировал в составе сборной Бразилии.

Напомним, что за Рому выступает украинский форвард Артем Довбик.

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