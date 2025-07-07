В связи с продажей Тэмми Абрахама и вероятным уходом Шомуродова, римляне ищут нового нападающего. Клуб интересуется тремя игроками: Жоржем Микаутадзе из Лиона, Николой Крстовичем из Лечче и Лоренцо Луккой из Удинезе, сообщает Romanews.

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Отмечается, что наилучшим образом идут переговоры о трансфере Микаутадзе, однако Гасперини очень нравится Крстович, за которого Лечче хочет получить 35 миллионов евро. Рома готова обменять нескольких игроков из Примаверы, для того, чтобы уменьшить цену на футболиста.

В последнее время руководство Ромы вновь обратило внимание на Лоренцо Лукку, однако стоимость, которую требует Удинезе – 40 млн евро, является проблематичной для римлян. Решение о новом трансфере Ромы будет принято до конца недели.

К слову, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей в составе "волков" забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 28-летнего украинца с клубом рассчитан до 2029 года.

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