Рома и Брайтон согласовали трансфер Эвана Фергюсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Довбик получил повреждение и уже сегодня пройдет обследование, – источник

20-летний нападающий "чаек" переедет в столицу Италии на правах аренды. В соглашении также прописана опция выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Ожидается, что ирландский форвард станет главным конкурентом Артема Довбыка за место в основе "волков". В сезоне 2024/25 Фергюсон не впечатлял результатами ни за Брайтон, ни в аренде в Вест Хэме. В его активе лишь 1 гол в 23 матчах прошлой кампании.

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