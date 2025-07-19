Довбик получит конкурента из АПЛ – Романо раскрыл детали трансфера
21:18 - Читати українською
Нападающий Брайтона Эван Фергюсон переходит в Рому.
Рома и Брайтон согласовали трансфер Эвана Фергюсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Довбик получил повреждение и уже сегодня пройдет обследование, – источник
20-летний нападающий "чаек" переедет в столицу Италии на правах аренды. В соглашении также прописана опция выкупа игрока за 40 миллионов евро.
Ожидается, что ирландский форвард станет главным конкурентом Артема Довбыка за место в основе "волков". В сезоне 2024/25 Фергюсон не впечатлял результатами ни за Брайтон, ни в аренде в Вест Хэме. В его активе лишь 1 гол в 23 матчах прошлой кампании.
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