Украинский форвард может дебютировать за Жирону уже в матче против Лацио.

Испанская Жирона лишь несколько часов назад официально объявила о трансфере форварда сборной Украины Артема Довбика.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании.

Однако украинец уже успел провести первую тренировку в составе нового клуба и пройти традиционный обряд посвящения – футболист прошел через "коридор", где новые одноклубники тепло поздравили игрока.

Как сообщает журналист Нил Сола, Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, выйдя на поле в контрольном матче против римского Лацио. Игра стартует в 21:00.

Заметим, что Довбик перешел в Жирону, подписав контракт на 5 лет. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 получил за Довбика 7 млн евро за 50% прав – другая половина принадлежала Митьюлланду. В составе каталонского клуба Довбик будет играть под 9-м номером. За СК Днепр-1 Артем провел 86 матчей, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач.

La benvinguda dels companys! pic.twitter.com/2vuf6bQ1TE — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

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