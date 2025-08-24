Форвард Ромы Артем Довбик услышал не самые лучшие отзывы после первого матча в Серии А в новом сезоне.

Артем Довбик не попал в стартовый состав Ромы на матч против Болоньи (1:0). Украинец вышел на поле на 74 минуте.

Выступление Довбика в первом матче сезона оценили на шесть баллов. А вот его конкуренту Эвану Фергюссону, который забил единственный гол в матче, поставили самую высокую оценку – 7-ку.

"Довбик имеет желание, но ясности и агрессивности в штрафной площади еще не хватает. Он недостаточно реагирует, особенно на такие моменты, как прострел Пауло. Конкуренция в нападении может стать для Довбика стимулом. По крайней мере, на это надеемся", – объяснило издание Ilromanista оценку Артема.

Напомним, Рома в следующем туре сыграет против Пизы.

