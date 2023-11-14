Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик продолжает собирать хвалебные отзывы за свою игру в чемпионате Испании.

Украинский нападающий летом перебрался в Жирону. Довольно быстро Артем Довбик завоевал место в стартовом составе и стабильно помогает команде добывать очки.

Интер планирует подписание Довбика следующим летом, – журналист

На своем официальном сайте Marca составила символическую сборную начала сезона. Артем Довбик оказался среди избранных футболистов. Испанское издание отметило, что игроки, которые попали в подборку, быстро адаптировались к сложностям Ла Лиги.

Напомним, что украинский форвард в 13 матчах забил 7 голов и отдал четыре результативные передачи. По количеству результативных действий Довбик уступает лишь лидеру Реала Джуду Беллингему, у которого по системе гол+пас 12 очков.

Лунин помог Реалу разгромить Валенсию – украинец дважды спас, но пропустил, неудачный выход Яремчука