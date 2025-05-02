Главный тренер Ромы Клаудио Раньери не собирается обещать ни одному игроку, что он будет в клубе после межсезонья.

Наставника "волков" спросили, можно ли считать неприкосновенным Артема Довбика, за которого прошлым летом заплатили Жироне немалые 30,5 млн евро + бонусы.

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"Я не люблю говорить о таких вещах. Мне нравится говорить о том, чего мы могли бы достичь в этом году. Лишние разговоры могут отвлечь внимание. Что будет в конце сезона, мы поговорим в конце сезона. Это касается не только Довбика, но и всех", – приводит слова Раньери Football Italia.

Добавим, что украинец проводит довольно продуктивный дебютный сезон за Рому, оформив 16 голов и 4 ассиста в 43 матчах. Раньери летом покинет тренерский мостик римлян, но будет активно участвовать в выборе преемника.

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