"Довбик попал в состав на матч против Болоньи, но я не имею хрустального шара провидца относительно его будущего", – заявил Гасперини, намекая, что трансфер украинца вполне возможен до закрытия окна.

Довбик может подписать длительный контракт с Наполи – известны сроки соглашения и возможная зарплата

Еще более прозрачный намек тренер Ромы оставил Лоренцо Пеллегрини, которого лишил капитанской повязки: "Пеллегрини близок к выздоровлению, но ситуация непонятна. Клуб не хочет продлевать его контракт, однако Лоренцо нужно играть, чтобы претендовать на место в сборной. Я не намерен начинать спор. Говорю прямо – если он найдет вариант, который устроит его и клуб... На данный момент такой возможности нет".

Напомним, Рома сегодня (23 августа) откроет чемпионат Италии домашним матчем против Болоньи. По прогнозам, Гасперини доверит место в старте на острие атаки летнему новичку Эвану Фергюсону, а Довбик начнет в запасе.

