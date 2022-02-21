Довбик получил травму - форвард пропустит ключевые матчи сборной Украины
20:32 - Читати українською
Форвард сборной Украины и СК Днепр-1 Артём Довбик попал в лазарет.
Артем Довбик повредил грудную мышцу во время работы в тренажерном зале, сообщает ТаТоТаке.
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Травма оказалась серьезной, и 24-летний форвард нуждается в оперативном вмешательстве. По прогнозам, Артем может пропустить поединок квалификации в ЧМ-2022 против Шотландии, который запланирован на 24 марта. На восстановление нападающему может потребоваться 5-6 недель.
В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых отличился 14-ю голами и 5-ю ассистами.
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