Форвард сборной Украины и СК Днепр-1 Артём Довбик попал в лазарет.

Артем Довбик повредил грудную мышцу во время работы в тренажерном зале, сообщает ТаТоТаке.

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Травма оказалась серьезной, и 24-летний форвард нуждается в оперативном вмешательстве. По прогнозам, Артем может пропустить поединок квалификации в ЧМ-2022 против Шотландии, который запланирован на 24 марта. На восстановление нападающему может потребоваться 5-6 недель.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых отличился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

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