Нападающий Ромы Артем Довбик все еще может перейти в состав "адзурри".

Наполи не отказался от варианта с приглашением Довбыка и даже сделал предложение его агенту, сообщает журналист Маттео Моретто.

Рома отказывается отпускать Довбыка в Испанию – участник ЛЧ предлагал нереальные условия, но попробует еще

Украинцу готовы предоставить полноценный контракт сроком на 6 лет с ежегодной зарплатой в 3 миллиона евро. Таким образом, трансфер Довбика рассматривается руководством Наполи как долгосрочная инвестиция, а не временная мера из-за травмы Ромелу Лукаку.

Впрочем, переговоры между Ромой и Наполи по трансферу Довбика еще не начались. Ранее сообщалось, что приоритетной целью для действующего чемпиона Италии является нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд.

