Форвард Ромы Артем Довбик, похоже, снова может пропустить некоторое время из-за травмы.

Украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик получил мышечную травму, сообщает VoceGialloRossa.

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Состояние 28-летнего нападающего пока неизвестно, но уже сегодня, 19 июля он пройдет медицинское обследование для уточнения степени повреждения.

Это повреждение может существенно осложнить положение Ромы в атаке, ведь команда уже потеряла Тэмми Абрахама и Эльдора Шомуродова из-за трансферов, а также имеет проблемы с Пауло Дибалой из-за травмы.

Напомним, прошлом сезоне Довбик провел за Рому 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с "волками" рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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