Каталонцы в начале матча против Альмерии дважды пропустили. На какой-то миг даже казалось, что Жирона не сможет взять три очка. Впрочем, великолепная игра Артема Довбыка помогла команде Мичела совершить камбэк.

"Голы Довбика позволили нам вздохнуть": наставник Жироны отметил украинца после феерической победы

Вклад украинского форварда в победу оценили. В своих соцсетях Жирона объявила, что Довбыка признали лучшим игроком матча против Альмерии (5:2). Именно голы Артема позволили не только сравнять счет, но и выйти Жироне вперед.

В активе украинца уже пять голов и две результативные передачи в 10 матчах за каталонский клуб. Но это впервые, когда Довбика признали лучшим игроком матча.

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