В матче 5-го тура Серии А Рома обыграла Верону (2:0), а Довбик забил первый гол на 7-й минуте. "Голы всегда важны для обретения уверенности. Чувствую ли я, что набираю форму? Да, я улучшаю свою физическую форму и улучшаю атакующие действия. Сегодня было несколько голевых моментов, и я чувствую, что могу играть лучше в каждой игре.

Гол Довбика в видеообзоре матча Рома – Верона – 2:0

В чем различия между мной и Фергюсоном? Мы выступаем на одной позиции. У Эвана есть опыт игры в Премьер-лиге. Мы разные, но в то же время похожи, надеюсь, он тоже сможет найти свой путь. Нам нужно помочь команде и быть сплоченными.

Сколько голов я забью под руководством Гасперини? Не хочу загадывать. Мы будем стараться совершенствоваться от тренировки к тренировке. Тренер – учитель, и мы должны научиться делать то, что он нам говорит. Мы должны всегда быть готовы.

Я знаю, что за Рому выступал такой форвард как Эдин Джеко. У меня была возможность поговорить с ним несколько дней назад. Он посоветовал мне никогда не сдаваться на тренировках, всегда быть честным с товарищами по команде, и все будет хорошо.

Фергюсон? Конкуренция полезна для нас обоих, мы оба будем совершенствоваться. Было много разговоров, меня каждый день продавали в разные команды. Теперь, когда трансферное окно закончилось, я могу сосредоточиться на Роме и хочу наслаждаться этим моментом", – цитирует Довбика Il Romanista.

