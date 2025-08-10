Рома обыграла Эвертон в товарищеском матче (1:0). Артем Довбик получил оценку за эту игру.

Довбик провел на поле 78 минут, после чего был заменен на Эвана Фергюсона. Однако проявить себя украинец так и не смог.

Довбик как рыба, выброшенная на берег: украинец с особым подходом от Гасперини – видео на глазах 250 фанатов завирусилось

"Дважды попытался пробить по воротам, оба раза промахнулся. Оценка – 5 баллов", – прокомментировал игру Артема Довбика корреспондент Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро. Кроме Довбика "пятерку" получил только новичок Уэсли – эти игроки были признаны худшими в составе Ромы.

Лучшими в составе римлян были признаны опорный полузащитник Нил Эль-Айнауи и автор единственного гола Матиас Суле ("Он продолжает быть оазисом посреди пустыни").

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини получил 6,5 балла. "После поражения от Астон Виллы он перестраивает команду, оставив Эль-Айнауи на позиции атакующего полузащитника. Впереди еще много работы, но трансферное окно должно что-то подарить", – отметил Д'Алессандро.

