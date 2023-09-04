Босса "бело-красных" спросили о будущем Кристиана Стуани – капитана и лучшего бомбардира в истории клуба. 36-летнего уругвайца сватали в Саудовскую Аравию.

Тренер Жироны раскритиковал фланг Цыганкова и назвал главные достоинства Довбика на фоне неопределенности конкурента.

"Мы не получали ни одного звонка или официального предложения по Стуани. Но это футболист такого уровня, который всегда имеет варианты. Мы мечтаем, чтобы он остался с нами в этом сезоне и следующих. У него есть действующий контракт, однако мы можем даже продлить его на немного других условиях", – цитирует Гвардиолу Cadena SER.

Если Стуани действительно останется, то существенно усложнит жизнь Артему Довбику. Именно капитан Жироны был основным нападающим на старте сезона – 2 гола за 260 минут на поле. Украинец со скамейки запасных получил 100 минут и отличился одним голом.

Жирона выстрадала очередную победу: Довбик не воспользовался ограблением конкурента, тревожный звоночек для Цыганкова