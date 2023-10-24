"Мы должны не забывать о нашей главной цели – сохранении прописки в Ла Лиге. В то же время нужно быть реалистами и думать о более серьезных вещах. Вы видели, какой камбек мы организовали в матче с Альмерией, проигрывая 0:2.

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Знаем, что с атакой у нас точно все хорошо. Прекрасно играет Савио, а Артем Довбик уже показал, насколько он хороший форвард. Пока у нас все получается", – сказал Гарсия в послематчевом комментарии.

Напомним, после десяти туров Жирона делит лидерство в чемпионате вместе с Реалом. Артем Довбик в текущем сезоне забил уже 5 голов и отдал два ассита. Алейш Гарсия носит капитанскую повязку, когда на поле нет Стуани, который проиграл конкуренцию форварду сборной Украины.

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