Украинский нападающий в сезоне 2023/24 выступал за Жирону, которой помог добыть историческую путевку в Лигу чемпионов. Кроме того, Артем Довбик получил звание лучшего бомбардира Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах за каталонскую команду.

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Достижения украинца не остались без внимания. Довбик попал в две номинации премии Globe Soccer Awards. Артем поборется за звание лучшего форварда и лучшего игрока. Нападающий оказался в компании именитых игроков таких как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Фил Фоден, Харри Кейн, Эрлинг Холанд и других.

Поддержать Артема Довбика и проголосовать за него можно на сайте Globe Soccer Awards по ссылке. Церемония награждения состоится 27 декабря 2024 года в Дубае.

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Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024