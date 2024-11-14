Довбик получил две престижные номинации на Globe Soccer Awards –украинец оказался в элитарном клубе
Форвард сборной Украины и Ромы Артем Довбик поборется за награды Globe Soccer Awards.
Украинский нападающий в сезоне 2023/24 выступал за Жирону, которой помог добыть историческую путевку в Лигу чемпионов. Кроме того, Артем Довбик получил звание лучшего бомбардира Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах за каталонскую команду.
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Достижения украинца не остались без внимания. Довбик попал в две номинации премии Globe Soccer Awards. Артем поборется за звание лучшего форварда и лучшего игрока. Нападающий оказался в компании именитых игроков таких как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Фил Фоден, Харри Кейн, Эрлинг Холанд и других.
Поддержать Артема Довбика и проголосовать за него можно на сайте Globe Soccer Awards по ссылке. Церемония награждения состоится 27 декабря 2024 года в Дубае.
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