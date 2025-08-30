Рома гостила на поле Пизы в рамках 2-го тура Серии А. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Артем Довбик остался в запасе Ромы. Это могло быть последнее появление украинца в заявке "волков", ведь слухи о его уходе никак не утихают.

Довбик может стать игроком Милана – спортивный директор "россонери" раскрыл возможную схему ради трансфера украинца

Первый тайм в исполнении команды Гасперини совсем не впечатлил. Пиза уже к 10-й минуте могла вести 2:0. Оба замечательных момента имел Мейстер, однако Свилар остановил мяч на самой линии, а вторая попытка оказалась неточной. От Ромы до перерыва – жалкие 0,07 ожидаемых голов. Единственный удар в створ нанес Суле на 42-й минуте! Издалека в руки киперу.

После отдыха "волки" проснулись благодаря Суле. Именно аргентинец на 55-й минуте "размочил" счет. Дибала в штрафной нашел Фергюсона, заменитель Довбика отбросил Суле, а тот в касание пробил низом.

Через 6 минут Матиас почти оформил дубль. Форвард Ромы идеально обработал мяч и разобрался в моменте. Впрочем, вмешался VAR. Суле помог себе рукой.

На 73-й минуте Довбик заменил Фергюсона. Украинцу было трудно бороться с защитниками Пизы, но свой момент он таки имел. Коне протянул и покатил Артему, однако он пробил в Шемпера. К счастью, это не повлияло на успех Ромы. "Волки" начали чемпионат с двух минимальных побед. Мы же следим за ситуацией Довбика до закрытия окна.

