Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик не поможет "сине-желтым" в ближайших матчах.

В расположение сборной Украины прибыли 11 игроков: 10 представителей Динамо и Артем Довбик из СК Днепр-1. Впрочем, после медицинского обследования нападающий покинул расположение национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины начала сбор перед очередными матчами отбора к ЧМ-2022

У Артема обнаружили повреждение области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы, из-за чего нападающий пропустит около двух недель.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу