Недавно появилась информация, что действующий чемпион Италии Наполи заинтересовался нападающим Ромы Артемом Довбиком из-за травмы своего основного форварда Ромелу Лукаку.

Экс-игрок Ювентуса и других итальянских клубов Доменико Мароккино заявил, что Довбик и Лукаку являются похожими футболистами.

"На мой взгляд, Довбик из Ромы имеет характеристики Лукаку, он немного на него похож. Основная проблема в другом: когда ты планируешь сезон, ты должен исходить из того, что три-четыре ключевых игрока травмируются, поэтому ты должен предусмотреть это.

Если бы кто-то был в Наполи, он должен был бы об этом подумать. Надо быть предусмотрительным, как в случае с вакцинацией", – приводит слова Мароккино TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Rai 2.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей за Рому, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 млн евро.

