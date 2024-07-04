"Пришло время подвести итоги... Хочу сказать несколько слов о Евро, и об этом сезоне в целом. Если брать командное выступление, то последние две игры показали, что на таком турнире нужна концентрация с первой минуты и на протяжении всех матчей. Первая игра оказалась для нас роковой, и именно из-за нее мы не смогли продолжить наш путь.

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Относительно своего индивидуального выступления, то я абсолютно недоволен своей игрой. Очевидно, что после клубного сезона, я и все остальные, ожидали большего. Но я проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего не возможно, поэтому остается только принять это и идти дальше.

Что касается моего дебютного сезона в Ла Лиге, то он был очень эмоциональным и насыщенным. Для любителей статистики, экспертов (профессиональных и диванных), и всех, кто стал разбираться в футболе, немного цифр: за 11 месяцев мне удалось сыграть 54 матча, 3691 игровую минуту и сделать (29+11) – 40 результативных действий. Считаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо.

А сейчас хочу только поблагодарить всех, кто меня поддерживал, когда было нелегко, в первую очередь. А не легко было много раз, и умение держать удар теперь отработано у меня хорошо. И напоследок, хочется напомнить людям только об одном – не забывайте поддерживать и помогать воинам, которые защищают нашу страну. Слава Украине!" – поделился Довбик у себя в Instagram.

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